Клаудиньо: «Зенит» – большой европейский клуб с прекрасной инфраструктурой»

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Новичок «Зенита» Клаудиньо высказался о петербургском клубе.

– Слышали ли вы что-то раньше о «Зените»? Как оцените инфраструктуру клуба и какие вообще первые впечатления?

– Конечно, я слышал о «Зените», в том числе благодаря тому, что здесь выступал Халк. Я смотрел нарезки его игр, его голы за сине-бело-голубых.

Когда появилось предложение и стало понятно, что переход может состояться, очень много говорил с Малкомом. С ним мы дружим с детства.

Много спрашивал про «Зенит», Петербург. Он рассказывал только хорошее, так что у меня не было никаких сомнений в том, чтобы принять это предложение. Сейчас, находясь здесь, вижу каждый день подтверждение его словам.

Мне очень все нравится. «Зенит» – большой европейский клуб с прекрасной инфраструктурой. Жду момента, чтобы показать себя, готовлюсь продемонстрировать лучшую игру, на которую способен, – сказал Клаудиньо. 

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