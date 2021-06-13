Зарплата Доннаруммы в «ПСЖ» – 7 млн евро в год, а не 12. «Милан» предлагал ему 8 млн евро

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма будет получать 7 миллионов евро в год по контракту с «ПСЖ», утверждает французское издание L’Équipe.
По данным источника, голкипер будет зарабатывать по 5-летнему контракту с «ПСЖ» 7 млн евро в год после уплаты налогов, а не 12, как писали итальянские СМИ.
За счет бонусов зарплата голкипера в «ПСЖ» может вырасти до 10 млн евро. Такую сумму он получит, если парижане выиграют Лигу чемпионов.
По контракту с «Миланом», срок которого истек в июне, вратарь получал 6 миллионов евро в год. Итальянский клуб предлагал Доннарумме новое соглашение на 8 млн евро в год, но получил отказ.
Со статистикой 22-летнего вратаря, который был признан лучшим игроком Евро-2020, можно ознакомиться здесь.