Зарплата Доннаруммы в «ПСЖ» – 7 млн евро в год, а не 12. «Милан» предлагал ему 8 млн евро

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма будет получать 7 миллионов евро в год по контракту с , утверждает французское издание L’Équipe.

По данным источника, голкипер будет зарабатывать по 5-летнему контракту с «ПСЖ» 7 млн евро в год после уплаты налогов, а не 12, как писали итальянские СМИ.

За счет бонусов зарплата голкипера в «ПСЖ» может вырасти до 10 млн евро. Такую сумму он получит, если парижане выиграют Лигу чемпионов.

По контракту с , срок которого истек в июне, вратарь получал 6 миллионов евро в год. Итальянский клуб предлагал Доннарумме новое соглашение на 8 млн евро в год, но получил отказ.

Со статистикой 22-летнего вратаря, который был признан лучшим игроком Евро-2020, можно ознакомиться здесь.