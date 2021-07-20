Кипр – Россия. На игру пустят только лиц, постоянно проживающих на Кипре и полностью вакцинированных

Теги Сборная России по футболу болельщики сборная Кипра по футболу квалификация ЧМ-2022 стадионы ТАСС коронавирус Здоровье Футбол

Пресс-служба Федерации футбола Кипра рассказала, кто сможет посетить матч отбора ЧМ-2022 Кипр Россия, который состоится 4 сентября в Никосии.

«Согласно правилам УЕФА, из-за ситуации с COVID-19 запрещено продавать билеты болельщикам гостевых команд. Билеты смогут купить только лица, постоянно проживающие на Кипре, при условии, что они полностью вакцинированы и у них есть карта болельщика, выданная Спортивной организацией Кипра», – сообщили ТАСС в пресс-службе Кипрской федерации футбола.

При этом в федерации не уточнили, какое количество местных болельщиков будет допущено на трибуны стадиона.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья