Кипр – Россия. На игру пустят только лиц, постоянно проживающих на Кипре и полностью вакцинированных

Пресс-служба Федерации футбола Кипра рассказала, кто сможет посетить матч отбора ЧМ-2022 Кипр – Россия, который состоится 4 сентября в Никосии.

«Согласно правилам УЕФА, из-за ситуации с запрещено продавать билеты болельщикам гостевых команд. Билеты смогут купить только лица, постоянно проживающие на Кипре, при условии, что они полностью вакцинированы и у них есть карта болельщика, выданная Спортивной организацией Кипра», – сообщили в пресс-службе Кипрской федерации футбола.

При этом в федерации не уточнили, какое количество местных болельщиков будет допущено на трибуны стадиона.