Эсекиэль Понсе: «Бенфика» преподала нам футбольный урок. Жаль, что «Спартаку» сыграть в ЛЧ не суждено»

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Эсекиэль Понсе Футбол

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе высказался о вылете команды из Лиги чемпионов.

– Путь «Спартака» в Лиге чемпионов получился совсем коротким. Почему не удалось на равных соперничать с «Бенфикой»?

– Изначально было понятно, что эта команда не просто умеет играть в футбол, а делает это на очень высоком уровне. И чтобы показать против нее достойный результат, нужно было биться как в последний раз.

Мы старались, никто не сдавался раньше времени. Но итог получился грустный. Можно сказать, португальцы преподали нам футбольный урок.

– Как думаешь, насколько далеко «Бенфика» способна пройти в Лиге чемпионов?

– В этом турнире очень и очень высокие требования. Я могу пожелать лиссабонцам как минимум выйти из группы, потому что они показывают хороший футбол. Очень жаль, что нам в этом году сыграть там не суждено, – сказал Понсе.

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