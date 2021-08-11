Эсекиэль Понсе: «Бенфика» преподала нам футбольный урок. Жаль, что «Спартаку» сыграть в ЛЧ не суждено»

Нападающий «Спартака» высказался о вылете команды из Лиги чемпионов.

– Путь в чемпионов получился совсем коротким. Почему не удалось на равных соперничать с «Бенфикой»?

– Изначально было понятно, что эта команда не просто умеет играть в футбол, а делает это на очень высоком уровне. И чтобы показать против нее достойный результат, нужно было биться как в последний раз.

Мы старались, никто не сдавался раньше времени. Но итог получился грустный. Можно сказать, португальцы преподали нам футбольный урок.

– Как думаешь, насколько далеко способна пройти в Лиге чемпионов?

– В этом турнире очень и очень высокие требования. Я могу пожелать лиссабонцам как минимум выйти из группы, потому что они показывают хороший футбол. Очень жаль, что нам в этом году сыграть там не суждено, – сказал Понсе.