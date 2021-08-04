Ван Гал о назначении в сборную Нидерландов: «Я бы тоже выбрал себя. Моя цель – стать чемпионом мира»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о своем назначении.

«Я здесь уже в третий раз. Послужить своей стране было честью для меня и в 2000-м, и в 2012-м, но теперь я считаю это чем-то еще большим. Я пять лет был на пенсии, и я увидел необходимость. Кто еще должен был это сделать?

Моя цель – стать чемпионом мира, но я делаю это не для себя. Я делаю это для футбола Нидерландов.

Будь я на месте футбольного союза, я бы тоже выбрал себя. Поэтому я согласился.

Опросы показывают, что меня многие поддерживают, но если мы проиграем Норвегии, а это возможно, я внезапно стану неподходящим тренером. Все может произойти так быстро», – сказал специалист на пресс-конференции.

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