Лапорта об уходе Месси: «Печально, но необходимо. «Барса» превыше всего»

Президент «Барселоны» высказался об уходе в .

«Мы убеждены, что приняли то решение, которое нужно было принять. Ситуация с Месси печальна, но это было необходимо. Потому что клуб превыше всего. Мы бы поставили все под угрозу.

Думаю, что эти длительные отношения были одной из самых красивых историй любви, которые пережила . В итоге ситуация стала хуже. Такова жизнь.

На презентации в «ПСЖ» он выглядел счастливым. Мои чувства были противоречивы. Я желаю ему всего наилучшего, мне нравится видеть его счастливым. Он и его семья заслужили это. Не очень приятно, что он ушел к конкуренту», – сказал Лапорта.