«Ливерпуль» и Хендерсон договорились о продлении контракта по схеме «3+1» на улучшенных условиях

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«Ливерпуль» и Джордан Хендерсон близки к продлению срока контракта.

Стороны достигли принципиальной договоренности о новом соглашении, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.

Новый договор рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один в зависимости от количества сыгранных матчей. Контракт будет подписан на улучшенных условиях.

Ранее сообщалось, что предварительные переговоры «красных» с капитаном команды зашли в тупик. На изменение ситуации повлиял главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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