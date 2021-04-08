Быстров о потере Шапи перед голом «Зенита»: «Але, что ты делаешь, какая вертушка?! Это не детский футбол»

Бывший полузащитник «Краснодара» раскритиковал хавбека Шапи Сулейманова после игры южан с «Зенитом» (2:2).

«Шапи выпустили, чтобы он у чужих ворот обострял, а не у своих. Это ж не детский футбол, где вертушку можно делать.

Вертушка! Шапи, але, что ты делаешь, какая вертушка?!» – сказал Быстров в эфире телепередачи «Все на матч».

Сулейманов допустил потерю, пытаясь применить финт на половине «Краснодара», после чего «Зенит» сравнял счет на 86-й минуте.

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