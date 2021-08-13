Дзюба остался в запасе на матч с «Локомотивом» – впервые в этой РПЛ

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«Зенит» в гостях сыграет с «Локомотивом» в 4-м туре РПЛ.

Нападающий Артем Дзюба не попал в стартовый состав питерской команды. Это произошло впервые в текущем розыгрыше чемпионата.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак включил в заявку следующих футболистов:

Вратарь: Михаил Кержаков;

Защитники: Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Данил Круговой;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Малком;

Нападающий: Сердар Азмун;

Запасные: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Дмитрий Чистяков, Данила Хотулев, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич выбрал на игру таких игроков:

Вратарь: Гильерме;

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Тин Едвай, Пабло, Мачей Рыбус, Станислав Магкеев;

Полузащитники: Даниил Куликов, Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано;

Нападающие: Зе Луиш, Федор Смолов;

Запасные: Даниил Худяков, Андрей Савин, Михаил Иваньков, Александр Сильянов, Максим Ненахов, Дмитрий Рыбчинский, Наир Тикнизян, Сергей Бабкин, Максим Петров, Антон Миранчук, Кирилл Зинович, Виталий Лисакович.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также игру можно посмотреть в прямом эфире.

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