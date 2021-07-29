Глава АПЛ: «Не станем мириться с дискриминацией на стадионах или в сети. Проблема еще существует, очевидно»

Генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс высказался о мерах, которые будут приниматься лигой по отношению к болельщикам, уличенным в дискриминационном поведении.

– Борьба с дискриминацией – важная задача для Премьер-лиги и всех ее клубов. Мы не станем мириться с дискриминационным поведением в сети или на наших стадионах. Мы стараемся предпринять как можно больше шагов для того, чтобы разобраться с этим вопросом.

Вчера мы объявили, что если кого-то уличат в употреблении дискриминационных выражений, этому человеку может быть запрещено посещать не только стадион его команды, но и все остальные арены АПЛ. Это касается и поведения в интернете.

Во-вторых, у нас много тренингов для стюардов, учитывая возвращение фанатов на трибуны. Они смогут лучше справляться с такими ситуациями, если они будут возникать.

Мы надеемся, что подобных инцидентов не будет, и мы работаем с фанатами с целью показать им, какой эффект такое поведение производит на окружающих, особенно на игроков.

Очевидно, проблема еще существует, но у нас есть специальные люди, занимающиеся идентификацией авторов оскорбительных сообщений, работающие с социальными платформами, которые должны тоже сделать шаг вперед. Тем временем в правительстве обсуждается законопроект о безопасности в интернете – именно ее мы и пытаемся обеспечить.

– Действительно ли АПЛ предпринимает все необходимые меры?

– Мы определенно стараемся сделать все необходимое, у нас есть комплекс программ, направленных на решение этой проблемы, а также проблем, связанных с возможностями трудоустройства, – сказал Мастерс.

В АПЛ за расизм и дискриминацию будут пожизненно запрещать посещение всех матчей чемпионата