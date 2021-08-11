«Юве» предлагает Дибале 3-летний контракт с зарплатой 8+2 млн евро. Пауло хочет 5-летний договор на 10+2 млн

Агент нападающего провел переговоры с руководством по поводу нового контракта клиента.

«Бьянконери» предлагают аргентинцу зарплату 8 млн евро, которая может достигать 10 млн с учетом бонусов.

27-летний игрок хочет получать 10 млн евро в качестве базового оклада и еще 2 млн бонусами, сообщает Tuttosport.

Кроме того, «Ювентус» хочет продлить контракт на 3 года, а форвард желает подписать соглашение на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Несмотря на разногласия, обе стороны желают прийти к соглашению. Вскоре они продолжат переговоры.

В 20 матчах прошлого сезона Серии А Дибала забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.