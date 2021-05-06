Экс-президент «Барсы» Бартомеу раскритиковал Лапорту. Он написал преемнику письмо из 10 пунктов

Бывший президент «Барселоны» обратился в открытом письме к своему преемнику .

Бартомеу раскритиковал политику Лапорты, который выиграл выборы в марте этого года, расписав свои претензии в 10 пунктах.

В письме экс-президент сине-гранатовых в числе прочих отметил, что этим летом клуб должен был еще раз пойти на снижение зарплат игроков – на этот раз на 20% – однако новый совет директоров никаких мер в этом направлении не принял.

Также Бартомеу перечислил несколько компаний, которые через банк Goldman Sachs обращались к новому руководству «Барсы» по поводу сотрудничества. По мнению Бартомеу, эти сделки могли помочь клубу инвестировать дополнительно 220 миллионов евро.

При этих инвестициях и снижении зарплат на 20 процентов, утверждает экс-президент, «Барса» уложилась бы в потолок зарплат и смогла бы регистрировать новичков. А с учетом дохода в размере 270 миллионов евро от сделки лиги с CVC могла бы полностью нейтрализовать падение доходов, связанное с пандемией.

Бартомеу с удивлением воспринял решение руководства «Барсы» отказаться от судебного разбирательства с бывшим игроком клуба , а также призвал новое руководство как можно скорее обнародовать результаты аудита и проверок возможных нарушений в работе руководства Бартомеу, в которых его ранее обвиняли медиа и новые боссы «Барсы».