Роман Бабаев: «Не станем удерживать Влашича во что бы то ни стало. Не будем собакой на сене»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем полузащитника команды .

«Не согласен, что он отрезанный ломоть. Не секрет, что он хочет бороться в еврокубках.

Мы не собираемся быть собакой на сене и удерживать его во что бы то ни стало. Если поступит достойное предложение, готовы его рассмотреть», – сказал Бабаев.

Выражение «собака на сене» произошло от пословицы «собака на сене лежит, сама не ест и другим не дает». Ее сюжет связан с басней Эзопа, в которой собака рычит на того, кто приближается к сену, но сама его не ест.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сообщалось, что московский клуб ведет переговоры о трансфере хорвата с «Миланом», однако итальянцы посчитали требования ЦСКА завышенными.

Со статистикой 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.