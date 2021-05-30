Бускетс, Альба и Роберто отказались снижать зарплаты. Они получают 16, 13 и 10,5 млн евро в год соответственно

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«Барселона» не смогла договориться с ветеранами команды о снижении зарплат.

ESPN со ссылкой на собственные источники пишет, что директор «Барсы» Матеу Алемани общался с агентами Серджи Бускетса, Жорди Альбы и Серджи Роберто, чтобы договориться о снижении зарплат, но футболисты не согласились на такой шаг.

Бускетс зарабатывает в «Барселоне» около 16 млн евро в год, Альба – около 13 млн, а Роберто – около 10,5 млн.

Каталонский клуб не вписывается в потолок зарплат. Поэтому «Барса» не может зарегистрировать Лионеля Месси, Серхио Агуэро, Мемфиса Депая и Эрика Гарсию в качестве игроков команды.

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