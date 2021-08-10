Ромелу Лукаку: «Рад вернуться в «Челси». Развитие клуба соответствует моим амбициям»

Форвард Ромелу Лукаку прокомментировал возвращение в .

«Я рад вернуться в этот чудесный клуб. Я проделал длинный путь: сначала перешел сюда юношей, которому еще многое предстояло узнать, а теперь перехожу как сложившийся, опытный игрок.

Наши с клубом отношения много для меня значат, как вы знаете. Я поддерживал «Челси» с детства и ощущаю радость в связи с возможностью вернуться и помочь выиграть клубу новые трофеи.

Развитие клуба идеально соответствует моим амбициям, учитывая, что мне 28 лет и я только что выиграл чемпионат Италии. Эта возможность представилась мне в идеальный момент, надеюсь, нас ждет большой совместный успех.

После того, как я покинул «Челси», у меня было много взлетов и падений, но благодаря этому я стал сильнее. Задача – помочь «Челси» выиграть новые трофеи. Жду не дождусь начала сезона», – сказал Лукаку.

«Челси» купил Лукаку у «Интера» за 115 млн евро. Контракт – до 2026 года