Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» в августе, но предложений по нему нет (As)

Нападающий Килиан Мбаппе собирается уйти из , утверждает As.

По данным источника, француз намерен покинуть клуб в августе. Он не собирается подписывать новый контракт с парижанами и оставаться в клубе на сезон-2021/22. Мбаппе не волнует размер предложения, он больше не хочет выступать за «ПСЖ».

Отношения Килиана со спортивным директором французского клуба окончательно испортились, напряженность между ними сохраняется уже давно. Поэтому вместо Леонардо переговоры с Мбаппе начал вести президент клуба .

As со ссылкой на источник, близкий к клубу, сообщает, что представители «ПСЖ» встретятся с Мбаппе в ближайшие недели, но позиция Килиана остается неизменной – он хочет уйти.

Отдельно отмечается, что «ПСЖ» пока не получал предложений от клубов, заинтересованных в трансфере Мбаппе.

Ранее утверждалось, что хотел бы подписать Килиана.

Со статистикой 22-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.