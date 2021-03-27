Клопп о «Ливерпуле»: «Смысла в трансферах нет. Чтобы покупать, нужно много тратить. У нас игроки уже есть»

Главный тренер высказался о трансферах.

«Сейчас лето, трансферное окно открыто, а потому все ждут трансферов. Посмотрим, что произойдет. Давайте пройдемся по составу. Вы хотите купить нового крайнего защитника? Нового вратаря? На этих позициях у нас уже есть хорошие футболисты.

В полузащите у нас есть игроки с большим опытом. Это Тиаго, Фабиньо, Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта. Кроме того, у нас есть прекрасные молодые футболисты. Это Харви Эллиотт и Кертис Джонс. В атаке – Садьо Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Диогу Жота, Джердан Шакири, Такуми Минамино и Дивок Ориги.

Я точно забыл кого-то еще... Если вы хотите покупать таких игроков, то нужно тратить много денег. Нам этого делать не стоит, потому что футболисты у нас уже есть.

Время от времени нужна ротация, для этого должны быть возможности. Нам не нужны новые игроки. Если что-то где-то проиходит, то что-то еще может произойти где-то еще. Смысла в трансферах нет», – сказал Клопп в интервью TV2.

Этим летом «Ливерпуль» подписал одного футболиста. Состав команды пополнил защитник Ибраима Конате, ранее выступавший за «РБ Лейпциг».