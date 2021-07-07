«Ливерпуль» готов предложить 70 млн евро за Бареллу. «Интер» не хочет продавать хавбека

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Полузащитник Николо Барелла может покинуть «Интер».

Как сообщает La Repubblica, миланцы не хотят продавать хавбека, однако «Ливерпуль» готов предложить за него 70 миллионов евро, что по крайней мере заставит руководство «Интера» подумать о сделке.

Отмечается, что в Барелле заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

В минувшем сезоне итальянец провел 36 игр в Серии А и сделал 7 результативных передач.

На победном для сборной Италии Евро-2020 Николо провел 6 матчей, в игре с Бельгией (2:1) он забил гол и отдал результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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