«Ливерпуль» готов предложить 70 млн евро за Бареллу. «Интер» не хочет продавать хавбека

Полузащитник Николо Барелла может покинуть «Интер».

Как сообщает La Repubblica, миланцы не хотят продавать хавбека, однако готов предложить за него 70 миллионов евро, что по крайней мере заставит руководство подумать о сделке.

Отмечается, что в Барелле заинтересован главный тренер мерсисайдцев .

В минувшем сезоне итальянец провел 36 игр в Серии А и сделал 7 результативных передач.

На победном для сборной Италии Евро-2020 Николо провел 6 матчей, в игре с Бельгией (2:1) он забил гол и отдал результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.