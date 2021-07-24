Руй Витория: «Вопрос в том, что «Спартак» хочет сейчас и в будущем. Разница с другими командами в еврокубках есть»

Главный тренер «Спартака» поделился мыслями после поражения от «Бенфики» (0:2) в 3-м квалификационном раунде чемпионов.

– Действительно ли вы чувствуете сплоченность и доверие? Просили ли вы усиления?

– Мы проиграли сегодня. Вопрос в том, что мы хотим сейчас и в будущем. У нас молодые ребята. У них горят глаза. Но разница с другими командами в еврокубках есть.

Мы хорошо работаем, тренируемся. Сейчас у нас игра в , затем летим в Лиссабон. Есть цель, и мы будем к ней идти, – сказал Витория.

«Бенфика» на фоне «Спартака» – просто другая планета. Но есть проблемы посерьезнее