Руй Витория: «Вопрос в том, что «Спартак» хочет сейчас и в будущем. Разница с другими командами в еврокубках есть»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мыслями после поражения от «Бенфики» (0:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– Действительно ли вы чувствуете сплоченность и доверие? Просили ли вы усиления?

– Мы проиграли сегодня. Вопрос в том, что мы хотим сейчас и в будущем. У нас молодые ребята. У них горят глаза. Но разница с другими командами в еврокубках есть.

Мы хорошо работаем, тренируемся. Сейчас у нас игра в РПЛ, затем летим в Лиссабон. Есть цель, и мы будем к ней идти, – сказал Витория.

«Бенфика» на фоне «Спартака» – просто другая планета. Но есть проблемы посерьезнее

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