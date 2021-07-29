Слуцкий о правиле выездного гола: «Атавизм. Оно было несправедливым и сильно меняло дух двухматчевых поединков»

Главный тренер поделился мнением об отмене правила выездного гола перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда конференций с (0:0 в первой игре).

– Ваше отношение к тому, что с этого года изменилось правило гостевого гола? И готовится ли команда к серии пенальти?

– Я считаю, что правило выездного гола уже давно было атавизмом. Это не применительно к нашей команде и завтрашней команде, а вообще. Поэтому я очень рад, что оно было отменено, потому что, на мой взгляд, оно было несправедливым и очень сильно меняло дух и стратегию двухматчевых поединков. В этом плане лично я считаю, что это правильное решение.

Что касается отработки серии пенальти, то футболисты вообще часто бьют пенальти после тренировок и отрабатывают их, но все-таки до конца смоделировать, как ты бьешь пенальти в тренировке и как ты его пробьешь в официальной игре в послематчевой серии... На мой взгляд, корреляции не очень много, – отметил Слуцкий.

Александр Шмурнов: «Какое же убожество – еврокубки без правила выездного гола. Концовки ответных матчей превращаются в унылое говно»