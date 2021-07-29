Джордан Хендерсон: «Мы встаем на колено, так как протестуем против расизма. Этот жест – необходимый ответ на проблему»

Капитан «Ливерпуля» высказался о решении футболистов продолжить вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter.

«От лица игроков «Ливерпуля» я хочу подтвердить нашу приверженность этой акции. Мы продолжим вставать на колено в матчах Премьер-лиги и приветствуем решение, принятое руководством на прошлой неделе.

Были необоснованные споры о причинах, по которым футболисты продолжают вставать на колено, но их не должно быть. Все очень просто: мы протестуем против расизма.

Больше не должно быть вопросов о том, почему мы это делаем. Вопрос должен звучать так: «А почему бы нам этого не сделать?» Это необходимый ответ на проблему, о которой мы знаем и которая, как мы знаем, не должна возникать.

Поэтому, когда мы встаем на колени, я горжусь своими товарищами по команде. Не могу испытывать большую гордость от того, что был капитаном «Ливерпуля», когда наши болельщики аплодировали нам во время этой акции.

Мы можем добиться изменений, совершая правильные поступки и объединяясь. Ради этого мы и продолжим преклонять колено», – сказал Хендерсон.

Игроки «Ливерпуля» продолжат вставать на колено в сезоне-2021/22. Женская команда – тоже