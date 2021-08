Твиттер «Спартака» – «Зениту»: «Вы последние, кто может шутить о чужих неудачах в ЛЧ»

«Спартак» потерпел поражение от «Бенфики» (0:4 по сумме двух игр) в 3-м квалификационном раунде .

«Футбол пошел не по плану», – написал по этому поводу твиттер . К этой записи прикреплен скриншот того, как красно-белые причисляют себя к «командам, которые сыграют в следующем сезоне ЛЧ».

«Да, мы проиграли, но вы, пожалуй, последние, кто может шутить о чужих неудачах в ЛЧ», – ответил твиттер , прикрепив таблицу группы F из прошлой ЛЧ. «Зенит» занял в ней последнее место с 1 очком, уступив более высокие строчки «Боруссии» Дортмунд, «Лацио» и «Брюгге».

Yep, we lost, but you are probably the last club that should joke about others’ failures in UCL... https://t.co/GevMpFWwXo pic.twitter.com/ExkxOX4K9s