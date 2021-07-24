FA и лиги Англии поддержали игроков, желающих преклонять колено: «Просим фанатов уважать любого, кто захочет сделать это»

, Премьер-лига и прочие дивизионы в стране, антирасистская организация Kick it Out и другие поддержали игроков , решивших продолжить акцию с преклонением колена.

«Мы коллективно поддерживаем всех игроков, тренеров и всех остальных, кто захочет встать на колено перед матчами этого сезона.

В футболе или обществе нет места каким-либо формам предрассудков, и хотя в футболе были достигнуты успехи в этом направлении, недавние события напомнили нам, что предстоит еще много работы.

Преклонение колена – индивидуальный выбор, который многие игроки хотят сделать, чтобы мирно выступить против расизма и несправедливости. Этот жест единства не нов, и мы не рассматриваем его в связке с какой-либо политической организацией или идеологией: скорее как способ повысить осведомленность об этом важном вопросе.

Мы просим фанатов уважать любого игрока, который захочет встать на колено, и поддерживать его позицию в борьбе против дискриминации», – говорится в заявлении.