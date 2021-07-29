«Барса» не делала Месси последнего предложения. И клуб, и окружение Лео отрицают это

не предлагала Лионелю Месси подписать контракт после его прощальной пресс-конференции.

Информация барселонского телеканала betevé о последнем предложении не соответствует действительности, сообщает журналист The Athletic Адам Крафтон и другие источники.

Факт предложения отрицают источники и в «Барселоне», и в окружении аргентинца.

Ранее стало известно, что 34-летний игрок договорился о переходе в .

Может ли «Барса» стать лучше без Месси? В теории – да, но для этого к уходу нужно было готовиться