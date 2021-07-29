Геннадий Орлов: «Дзюбу уже нельзя выпускать с такой игрой. В сборную он вызов не получит»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Геннадий Орлов Клаудиньо Родригес Футбол

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу после матча с «Краснодаром» (3:2) в 3-м туре РПЛ.

«В этом матче меня особенно разочаровала игра Дзюбы. Уж очень был пассивен, мало помогал в атаке, не успевал. То есть он выпадал из игры.

Ждем, что он будет прибавлять от матча к матчу, но пока не получается. Если так пойдет дальше, будут менять. Тем более сейчас появился новый игрок [Клаудиньо]. Думаю, он приживется.

С приходом Клаудиньо надо будет уже определяться со стартовым составом: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Ерохин, Малком, Вендел, Клаудиньо и Азмун. На сегодняшний день это так выглядит. Дзюбу уже нельзя выпускать с такой игрой.

После такой игры, конечно, в сборную России Дзюба вызов не получит. Чудес не бывает. Тем более там новый тренер. Валерий Карпин точно будет брать только тех, кто сейчас в прекрасной форме», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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