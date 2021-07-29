Карпин встретился с Фоминым после матча «Динамо» – ЦСКА, с армейцами – нет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем из игроков встречался после матча — (2:1).

— Сегодня с кем-то из футболистов после матча встречались?

— С Фоминым.

— Говорили о том же самом, что и со спартаковцами?

— Да, ровно то же самое.

— Что лично вы хотели получить от этих встреч?

— Не хочу рассказывать.

— Просто некоторые не понимают смысла этих встреч…

— Ну не понимают и не понимают. Главное, чтобы я понимал и футболисты понимали.

— А с Мухиным и Марио встречались?

— Нет, сегодня я был в динамовской ложе, поэтому не встречался с ними.

— Черчесов чуть ли не каждый день ездил в офис. Вы так планируете?

— Я так не планирую, – сказал Карпин.

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