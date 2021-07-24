«Челси» и «Интер» почти договорились по Лукаку: 115 млн евро компенсации, других игроков в сделку не включат

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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку крайне близок к переходу в «Челси».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы почти согласовали условия трансфера. Компенсация за игрока составит 115 миллионов евро. Другие футболисты не станут фигурантами сделки, связанной с переходом Лукаку.

Нападающий уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом. «Челси» будет платить бельгийцу 12 миллионов евро «чистыми» за сезон.

«Синие» рассчитывают окончательно оформить переход форварда в ближайшие дни.

Статистику 28-летнего нападающего можно посмотреть здесь.

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