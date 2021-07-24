У Месси нет договоренности с «ПСЖ», предложений не поступало (Diario Sport)

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Нападающий Лионель Месси, покинувший «Барселону», еще не определился со своим будущим, утверждает Diario Sport.

У аргентинца нет предложений от каких-либо команд, а информация о договоренности с «ПСЖ» не соответствует действительности, пишет каталонское издание.

На данный момент стороны даже не ведут переговоры, однако в ближайшее время контакты с клубом из Парижа все же должны состояться.

Месси, который ушел из «Барсы» в связи с трудностями, возникшими при продлении контракта, хочет взвешенно обдумать все, прежде чем принять решение о своем будущем.

Ранее сообщалось, что Месси согласовал с парижанами контракт по схеме «2+1».

Месси близок к «ПСЖ»: много инсайдов (контракт 2+1, Неймар готов отдать 10-й номер) и намеков. Перечисляем!

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