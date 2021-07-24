«Доктор, с утра у меня член стоит, а это плюс 1 кг». Веллитон отказывался взвешиваться в «Спартаке» по утрам

Бывший спортивный директор рассказал, как в свое время нападающий отказывался взвешиваться.

«Расскажу реальную историю, больше похожую на анекдот. Если что, Карпин подтвердит.

Помните Велика? У него были проблемы с весом, а штрафы были за каждые лишние 100 грамм. И вот приходит он к доктору и говорит, что взвешиваться будет вечером, а не утром.

На логичный вопрос – «Почему?» – он отвечает: «Доктор, с утра у меня член стоит, а это плюс 1 кг», – написал Попов в телеграм-канале.