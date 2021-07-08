На матчи «Балтики» в ФНЛ будут пускать не больше 500 человек. На Суперкубке три дня назад было 16,5 тысячи

Теги Локомотив Зенит болельщики Олимп-ФНЛ Балтика Стадион Калининград Матч ТВ Антон Алиханов коронавирус Футбол

Власти Калининградской области снова изменили допустимый процент вместимости стадиона «Калининград».

Матчи «Балтики» в Олимп-ФНЛ на 35-тысячной арене смогут посетить не более 500 человек. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Антоном Алихановым.

Для сравнения, на игру за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», которая состоялась в субботу, 17 июля, пришли 16,5 тысячи зрителей.

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