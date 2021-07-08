На матчи «Балтики» в ФНЛ будут пускать не больше 500 человек. На Суперкубке три дня назад было 16,5 тысячи

Власти Калининградской области снова изменили допустимый процент вместимости стадиона «Калининград».
Матчи «Балтики» в Олимп-ФНЛ на 35-тысячной арене смогут посетить не более 500 человек. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Антоном Алихановым.
Для сравнения, на игру за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», которая состоялась в субботу, 17 июля, пришли 16,5 тысячи зрителей.
Суперкубок в Калининграде – лицемерие. Область задыхается от ковида, а на стадионе будет рекордно много зрителей