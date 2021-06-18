Булыкин об участии в выборах в Госдуму: «Хочется менять что-то в лучшую сторону. Чувствую, что могу»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, почему решил участвовать в выборах в Госдуму.

– Хочется быть полезным, хочется менять что-то в лучшую сторону. Чувствую, что могу это сделать, могу помогать людям.

И если решение идти в Мосгордуму было спонтанным, то сейчас все намного обдуманнее. В выборах мне предложила почувствовать партия «Родина».

Я вошел в федеральный список, но ЦИК отказался зарегистрировать меня кандидатом. Юристы обратились в Верховный суд с требованием признать это решение необоснованным. Надеюсь, через суд получится доказать, что у меня все правильно с документами.

– ЦИК посчитал, что у вас во владении остались облигации иностранных компаний. Вы говорили, что специально избавились от них перед баллотированием. То есть все должно просто решиться?

– Надеюсь, что так. До того как зарегистрироваться, конечно, у меня были акции разных иностранных компаний. Потому что деньги лежали в доверительном управлении в банке, и банк покупал разные бумаги. Но когда решил идти на выборы, то сказал, что должен выйти из всех этих операций. Вышел, предоставил справку в ЦИК, но, к сожалению, не убедил, видимо.

Я склоняюсь к тому, что ЦИК неправильно интерпретировал мои данные, – сказал Булыкин.

В 2019 году Булыкин выдвигался кандидатом в депутаты в Мосгордуму, однако не участвовал в выборах, не сумев набрать достаточное количество подписей для регистрации.

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