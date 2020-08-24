Бабаев о Влашиче и «Зените»: «Это слухи. ЦСКА не усиливал прямого соперника, не было прецедентов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на информацию о том, что готов поднять предложение о трансфере полузащитника до 40 млн евро.

– Его уход в это трансферное окно – реальность?

– Мы спокойно относимся к этим слухам. Я регулярно общаюсь с Николой. Последний раз мы говорили с ним в пятницу, в том числе и на эту тему. Мы спокойны, у нас открытые отношения, и мы друг от друга ничего не скрываем.

Мы понимаем, что рано или поздно Влашич уйдет, но мы не хотели бы, чтобы это случилось в ближайшее время. Все будет зависеть от ситуации.

Футболист не скрывает, что хотел бы перейти в более статусный европейский клуб. Сейчас эти разговоры преждевременны. И клуб, и Влашич спокойно реагируют на слухи.

– В СМИ фигурирует интерес со стороны «Зенита». Готов ли ЦСКА отпустить Влашича за 40 млн в «Зенит»?

– Это опять слухи. Влашич мечтает перейти в клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и, как ему кажется, будет более подходящим для карьерного роста.

Сейчас Никола на 100% выкладывается за ЦСКА. Нет предпосылок говорить, что эти слухи влияют на игру Николы.

Мы не впервые сталкиваемся с подобной ситуацией. В разное время уходили Вагнер, Думбия, Муса, Головин. Когда футболисту поступают интересные предложения для продолжения карьеры, клубу остается добиться хороших условий и защитить свои интересы экономически.

У нас не было прецедентов, чтобы кто-то из игроков усиливал прямого соперника, хотя предложений было предостаточно. Смысла сейчас говорить на тему, не подкрепленную фактами, я не вижу, – сказал Бабаев.

Армейцы отказались продать 22-летнего игрока «Зениту» за 25 миллионов евро. Самому хавбеку сине-бело-голубые были готовы платить 4,5 млн в год.

Сегодня стало известно, что ЦСКА озвучил «Зениту» сумму 40 млн евро, а чемпион России предложит около 35 млн и бонусы.

Влашич набрал 6 (4+2) очков в 5 матчах в этом сезоне.

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