Кейн не прибыл на занятие «Тоттенхэма», так как хочет знать, согласен ли клуб его продать. Харри готов на крайние меры ради трансфера

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет перейти в «Манчестер Сити».
Сегодня англичанин не вернулся в расположение лондонского клуба, чтобы начать подготовку к новому сезону.
Как пишет The Telegraph, Кейн не прибыл на сегодняшнюю тренировку, чтобы понять, какими будут действия «Тоттенхэма». Форвард хочет знать, согласится ли лондонский клуб продать его.
Англичанин полагает, что у него с «Тоттенхэмом» есть джентльменское соглашение, по которому он может уйти этим летом, но клуб с этим не согласен. Не явившись на сегодняшнюю тренировку, Кейн ясно дал президенту «Тоттенхэма» Дэниэлу Леви понять, что готов идти на крайние меры ради трансфера.
«Ман Сити» готов начать переговоры по Кейну с суммы в 100 млн фунтов, но Леви хочет получить за Харри около 150 миллионов. Интерес к англичанину также проявляли «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Со статистикой 28-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.