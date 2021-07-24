Кейн не прибыл на занятие «Тоттенхэма», так как хочет знать, согласен ли клуб его продать. Харри готов на крайние меры ради трансфера

Нападающий «Тоттенхэма» хочет перейти в «Манчестер Сити».

Сегодня англичанин не вернулся в расположение лондонского клуба, чтобы начать подготовку к новому сезону.

Как пишет The Telegraph, Кейн не прибыл на сегодняшнюю тренировку, чтобы понять, какими будут действия «Тоттенхэма». Форвард хочет знать, согласится ли лондонский клуб продать его.

Англичанин полагает, что у него с «Тоттенхэмом» есть джентльменское соглашение, по которому он может уйти этим летом, но клуб с этим не согласен. Не явившись на сегодняшнюю тренировку, Кейн ясно дал президенту понять, что готов идти на крайние меры ради трансфера.

готов начать переговоры по Кейну с суммы в 100 млн фунтов, но Леви хочет получить за Харри около 150 миллионов. Интерес к англичанину также проявляли «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Со статистикой 28-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.