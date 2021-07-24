«Ман Сити» не сможет подписать Кейна после перехода Грилиша. У клуба нет таких денег (MEN)

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По данным Manchester Evening News, у «горожан» не будет финансовых возможностей для осуществления трансфера Кейна, если Грилиш перейдет в клуб.

Напомним, что «Ман Сити» предложил 100 миллионов фунтов за Грилиша. Сделка по Кейну, вероятно, потребует еще более крупных вложений.

Харри хочет присоединиться к «Сити», но «Тоттенхэм» не планирует его отпускать. Его действующий контракт со «шпорами» истекает через 3 года.

Со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь, а показатели Грилиша можно изучить тут.