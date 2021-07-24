Семак о 4:2 с «Ростовом»: «Хорошая игра. «Зенит» смотрелся неплохо и заслуженно победил»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Деян Ловрен Ярослав Ракицкий Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Ростовом» (4:2) во 2-м туре РПЛ.

– Хорошая игра. За исключением тех ошибок в обороне, которые мы допустили, смотрелись неплохо. Заслуженно победили. Болельщиков поздравляю с победой.

– Почему в первом тайме «Зенит» значительно прибавил именно после паузы на водопой? Что вы сказали игрокам во время нее?

– Сказал прибавить. Мы и прибавили. Ребятам сложно распределять силы. Наверное, боялись, что их не хватит – не получится поддерживать темп, быстро играть.

– Почему длинные передачи в штрафную в большинстве случаев исполнял Ракицкий, ведь Ловрен тоже умеет делать передачи из глубины?

– Ловрен тоже делал их. Наоборот, их не надо было делать в таком количестве. Они упрощали игру. Нужно было доводить мяч до других позиций, с которых можно было его разыгрывать, – сказал Семак.

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