«Астон Вилла» готова принять предложение в 100 млн фунтов по Грилишу от «Ман Сити»

Полузащитник «Астон Виллы» , вероятно, станет игроком «Манчестер Сити».

Ожидается, что бирмингемский клуб примет предложение «Сити» о трансфере хавбека. Вчера «горожане» предложили за Грилиша 100 миллионов фунтов, и такая сумма устраивает.

Sky Sports пишет, что «Вилла» пока не направляла формального ответа на предложение «Сити», но он, скорее всего, будет положительным.

У Грилиша есть предложение от «Астон Виллы» о новом контракте, так что футболисту предстоит самостоятельно решить, принимать ли предложение от .

Если сделка состоится, то трансфер Грилиша станет рекордным для АПЛ. В настоящий момент наибольшая сумма, когда-либо уплаченная английским клубом, составляет 89 миллионов фунтов – «Манчестер Юнайтед» за хавбека Поля Погба.

В минувшем сезоне 25-летний Грилиш провел 26 матчей в , забил 6 голов и отдал 10 голевых передач. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.