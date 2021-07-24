Влашич на скамейке начнет матч с «Локомотивом». Из-за травмы он не играл с «Уфой»

примет во 2-м туре .

Главный тренер хозяев Алексей Березуцкий не включил полузащитника Николу Влашича в стартовый состав. Ранее сообщалось, что к этому матчу игрок должен восстановиться от легкой травмы.

В заявку попали:

Вратарь: .

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Яка Бийол, Максим Мухин, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.

Нападающие: , Антон Заболотный.

Запасные: Данила Боков, Виктор Васин, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Чидера Эджуке, Кирилл Набабкин, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Владислав Яковлев, Вадим Карпов, Эмиль Бохинен.