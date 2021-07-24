«Динамо» победило «Уфу» (3:2) в гостях. Уфимцы отыгрались с 0:2 в меньшинстве, но пропустили на 89-й

В матче 2-го тура РПЛ «Уфа» уступила «Динамо» (2:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бело-голубые вели в счете 2:0 к 81-й минуте, играя при этом в большинстве, однако дубль Гамида Агаларова позволил уфимцам сравнять счет.
Тем не менее гол Себастьяна Шиманьского на 89-й минуте принес динамовцам победу.
- Дата проведения
- 31 июля, 17.30, «BetBoom Арена»
- Голы:
- 0:1 – 33, пенальти Фомин, 0:2 – 41, пенальти Фомин, 1:2 – 81 Агаларов, 2:2 – 86 Агаларов, 2:3 – 89 Шиманьски.
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Уфа –
Беленов, Бауэр, Йокич, Плиев, Журавлев, Мрзляк (Агаларов, 71), Милетич (Касинтура, 46), Камилов (Фищенко, 56), Иванов, Саплинов (Жамалетдинов, 55), Кротов (Голубев, 76).
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Динамо –
Шунин, Бальбуэна, Ордец, Паршивлюк (Варела, 67), Лаксальт, Фомин, Шиманьски, Моро, Захарян (Евгеньев, 90), Н`Жи (Скопинцев, 67), Тюкавин.
- Предупреждения:
- Кротов (20), Паршивлюк (35), Милетич (40), Бауэр (47), Фищенко (74), Шиманьски (77), Бальбуэна (78).
- Удаление:
- Фищенко (75).