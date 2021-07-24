«Динамо» победило «Уфу» (3:2) в гостях. Уфимцы отыгрались с 0:2 в меньшинстве, но пропустили на 89-й

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В матче 2-го тура РПЛ «Уфа» уступила «Динамо» (2:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бело-голубые вели в счете 2:0 к 81-й минуте, играя при этом в большинстве, однако дубль Гамида Агаларова позволил уфимцам сравнять счет. 

Тем не менее гол Себастьяна Шиманьского на 89-й минуте принес динамовцам победу.

Уфа – Динамо 2:3 (0:2, 2:1)
Дата проведения
31 июля, 17.30, «BetBoom Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 33, пенальти Фомин, 0:2 – 41, пенальти Фомин, 1:2 – 81 Агаларов, 2:2 – 86 Агаларов, 2:3 – 89 Шиманьски.
УфаБеленов, Бауэр, Йокич, Плиев, Журавлев, Мрзляк (Агаларов, 71), Милетич (Касинтура, 46), Камилов (Фищенко, 56), Иванов, Саплинов (Жамалетдинов, 55), Кротов (Голубев, 76).
ДинамоШунин, Бальбуэна, Ордец, Паршивлюк (Варела, 67), Лаксальт, Фомин, Шиманьски, Моро, Захарян (Евгеньев, 90), Н`Жи (Скопинцев, 67), Тюкавин.
Предупреждения:
Кротов (20), Паршивлюк (35), Милетич (40), Бауэр (47), Фищенко (74), Шиманьски (77), Бальбуэна (78).
Удаление:
Фищенко (75).

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