«Динамо» победило «Уфу» (3:2) в гостях. Уфимцы отыгрались с 0:2 в меньшинстве, но пропустили на 89-й

В матче 2-го тура «Уфа» уступила (2:3).

.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бело-голубые вели в счете 2:0 к 81-й минуте, играя при этом в большинстве, однако дубль Гамида Агаларова позволил уфимцам сравнять счет.

Тем не менее гол Себастьяна Шиманьского на 89-й минуте принес динамовцам победу.