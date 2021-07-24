Тренер «Крыльев»: «Спартак» своим именем немного поддавил в игре. Не очень приятно пропускать после ВАР»

Главный тренер подвел итоги матча 2-го тура со (0:1).

«Мы настраивались на этот матч очень хорошо. По самоотдаче, по тому, как выдержали весь матч по плотности игры, организации оборонительных действий, у меня мало претензий к ребятам.

Конечно, были моменты у наших ворот, но мы играли с возможностями выходить в атаку, таких эпизодов было достаточно. Понимаю, что играли с очень сильной командой, которая находится в хорошей форме. Предсезонная подготовка и матч с «Рубином» это показал. Но нам нужны очки, конечно, мы расстроены. Когда пропускаешь гол с помощью ВАР, всегда не очень приятно.

Не могу сказать, что мы чувствовали себя гораздо уверенней по сравнению с прошлой игрой. Если разбирать ту игру, то на четвертой минуте могли забить, а на шестой – пропустили. Какой-то отрезок после играли не очень качественно, но это результат гола.

В игре против «Спартака» же я бы сказал, что мы играли хорошо в плане оборонительных действий, но, хотелось бы, чтобы чуть лучше играли в атаке. Мы можем это делать, надо было скинуть маленькие оковы. «Спартак» своим именем немного поддавил в этой игре. Мы можем играть с мячом надежнее в определенных ситуациях», – сказал Осинькин.