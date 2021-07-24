Витория об 1:0 с «Крыльями»: «Заслуженная победа «Спартака». Было непросто, но три очка наши»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче второго тура чемпионата РПЛ.
«Была непростая игра. Чемпионат только начался. Сегодня нам попался хороший соперник. Мы одержали заслуженную победу, добыли важные три очка.
Когда мы готовились к игре с «Крыльями», было понятно, что команда динамичная, играет с задором, удовольствием.
Нужно было постараться забить им как можно скорее, чтобы усложнить им жизнь, охладить пыл. Однако нам не удалось быстро забить.
Тем самым дали сопернику почувствовать уверенность в своих силах. Было непросто, но самое главное, что три очка наши.
Хочу отметить, что соперник играл очень хорошо», – заявил Витория.