Президент «Хетафе» о Месси: «Ла Лиге нужно пойти на уступки. Он уйдет – пострадают все»

Президент «Хетафе» Анхель Торрес прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг «Барселоны» и форварда Лионеля Месси.
«Я обсуждал это с Лапортой и Хавьером Тебасом. Ла Лига не может позволить себе лишиться Месси. Это будет ошибкой, мы все пожалеем.
Лучший игрок мира должен закончить карьеру в Испании. Несомненно, правила экономического контроля должны быть соблюдены, но иногда нужно и идти на небольшие уступки.
Надеюсь, Ла Лига думает об этом. Если Месси уйдет, пострадаем мы все», – заявил президент.
«Барса» влипла: не может регистрировать новых игроков (включая Месси), пока не разгрузит ведомость