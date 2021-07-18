Президент «Хетафе» о Месси: «Ла Лиге нужно пойти на уступки. Он уйдет – пострадают все»

Президент Анхель Торрес прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг «Барселоны» и форварда .

«Я обсуждал это с Лапортой и . Ла Лига не может позволить себе лишиться Месси. Это будет ошибкой, мы все пожалеем.

Лучший игрок мира должен закончить карьеру в Испании. Несомненно, правила экономического контроля должны быть соблюдены, но иногда нужно и идти на небольшие уступки.

Надеюсь, Ла Лига думает об этом. Если Месси уйдет, пострадаем мы все», – заявил президент.

«Барса» влипла: не может регистрировать новых игроков (включая Месси), пока не разгрузит ведомость