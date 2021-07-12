«Барсе» не придется регистрировать Месси как новичка. Он сможет работать на сборах, не подписав контракт

Нападающий Лионель Месси сможет проходить предсезонную подготовку с «Барселоной», не подписав новый контракт с клубом.

Diario Sport пишет, что «Барселоне» не нужно регистрировать Месси как новичка. Если он подпишет новый контракт, то клуб должен заплатить взнос Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в размере 1 200 евро.

При этом «Барсе» не придется платить за Месси 54 692 евро, которые RFEF требует за каждого нового футболиста не из испанского клуба.

Аргентинец сможет приступить к тренировкам в составе каталонского клуба, хотя его новый контракт с «Барсой» еще не подписан. Для этого нужно, чтобы «Барселона» разрешила Лионелю тренироваться с командой.

Кроме того, Месси нужно будет оплатить медицинскую страховку на время пребывания в качестве свободного агента. Форвард уже делал это во время Кубка Америки, на котором он выступал, не являясь игроком «Барсы».

Как только Месси подпишет новый контракт с клубом, страховать его будет .

Со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.