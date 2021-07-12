Bettery – титульный спонсор «Крыльев Советов»

Букмекерская компания Bettery и ПФК «Крылья Советов» объявляют о начале сотрудничества. В рамках титульного партнерства логотип Bettery будет размещен на игровой форме самарской команды, на «Солидарность Арене» появится брендинг компании. Букмекер и «Крылья» проведут совместные активности для болельщиков с участием футболистов основного состава.

– «Крылья Советов» – клуб с большими футбольными традициями, в котором сочетаются победные традиции прошлого с талантливыми футболистами и уникальной культурой поддержки болельщиков. Мы окружаем себя тем, что близко по духу. Bettery с радостью окажет поддержку «Крыльям», ведь у нас общие цели – взаимовыгодное сотрудничество и стремление вверх, – отметил Вадим Малышев, генеральный директор Bettery.

– Рады объявить о сотрудничестве с Bettery. Эта компания поддерживает молодежный футбол в стране, а в нашей команде достаточно молодых и перспективных футболистов. Это по-настоящему выгодное сотрудничество как для клуба, так и для нашего нового партнера. Хочется верить, что сейчас мы находимся в начале очень долгого и счастливого пути,– добавил Вадим Андреев, генеральный директор ПФК «Крыльев Советов».