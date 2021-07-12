Дюков о Карпине: «Рисков при краткосрочном совмещении не вижу. Контракт продлится до марта в случае стыков»

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу того, что новый главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжит работать и в , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– В 2019 году вы высказывались против совмещения. Что изменилось?

– Мое отношение не изменилось, я по-прежнему являюсь противником, когда говорим о продолжительном совмещении. Сейчас немного другая история. Мы пошли навстречу пожеланиям Карпина, понимая его желание не ставить «Ростов» в сложную ситуацию.

Перед решением мы проговорили детально, как будет организована работа, распределены обязанности в тренерском штабе. На данный момент я не вижу угроз и рисков, если говорим о краткосрочном цикле.

Но в долгосрочном периоде это неправильный подход.

– Почему такой короткий срок контракта? Это испытательный срок? В каких случаях контракт будет продлен?

– Контракт будет продлен автоматически до марта, если попадем в стыковые матчи. В декабре подведем итоги отбора и примем решение о дальнейшем сотрудничестве.

Это желание двух сторон. У Карпина есть обязательства перед клубом, мы пошли навстречу, потому что было бы неправильно оставлять команду без тренера перед началом чемпионата.

Продолжительная работа по совмещению невозможна. Поэтому говорим о краткосрочном контракте, – отметил Дюков.