Президент «Урала»: «Спартак», ЦСКА, «Зенит» – матчи между ними всегда топ. Но когда таких игр станет больше, градус ожидания снизится»

Президент ответил на вопрос касательно разделения РПЛ на две группы в проекте реформ от компании Hypercube.

– Hypercube предлагает второй этап чемпионата с разбиением на две группы, по 6 и 10 команд. Ради роста числа топ-матчей. Верхней группе хорошо, а нижней?

– Если у кого-то прибыло, значит, где-то убыло.

, , – матчи между ними всегда топ. Люди с нетерпением ждут две игры каждого с каждым. Но когда таких игр станет вдвое больше, градус ожидания снизится, наверное, они немножко приедятся.

А чем провинились середняки и аутсайдеры, если число топ-матчей хотят нарастить за их счет? Гранды сейчас могут во встречах с низами проверить молодежь.

Кто-то из более слабых команд, напротив, мечтает прыгнуть выше головы против фаворита, чтобы заметили. Во всем мире такое есть.

Некоторые банкротятся, как «Тамбов» или «Рейнджерс» – тоже неостановимый процесс. И что ж теперь, богатых в VIP-клуб, остальных в ссылку? – заявил Иванов.

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