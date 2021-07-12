«Уфа» обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в игре с ЦСКА. Газизов сказал: «Для чего ВАР вводили, если не для таких моментов?»

попросит Экспертно-судейскую комиссию рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в матче первого тура против (0:1).

На 85-й минуте нападающий «Уфы» Гамид Агаларов упал в штрафной армейцев в борьбе с защитником Виктором Васиным. Судья Сергей Иванов не усмотрел в этом моменте нарушения правил.

«Мы несколько раз пересматривали момент с неназначенным пенальти после падения Агаларова на 85-й минуте – по нашему мнению, это пенальти. Странно такие не давать.

Обратимся в ЭСК, подадим заявление, спросим, как смотрит на этот момент судейская комиссия и там уже станет ясно. Этот момент смазал концовку.

Конечно, мы не плачем, не говорим о том, что проиграли из-за этого. Это футбол, случается разное. Но это ошибка. Мы ее так видим для себя, поэтому хотелось бы разобраться.

В целом судейство вчера было нормальным. Единственное – этот момент с неназначенным пенальти.

Непонятно, почему ни главный судья не обратил внимания, ни ВАР. Для чего мы его вводили, если не для таких моментов?» – сказал генеральный директор команды .

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