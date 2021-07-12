Гедешу «Зенит» неинтересен. Он не хочет играть в РПЛ даже при высокой зарплате (Grada3)

Полузащитник Гонсалу Гедеш не заинтересован в переходе в , сообщает сайт Grada3.

Футболист не хочет выступать в России из-за уровня Премьер-лиги. Ни высокая зарплата, ни участие питерской команды в Лиге чемпионов не являются достаточно вескими аргументами для него на текущий момент.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов купить его за 25-30 млн евро и платить 2,2 млн евро ежегодно самому футболисту.

В прошлом сезоне Гедеш провел в 31 матч и забил 5 мячей. Подробнее с его показателями можно ознакомиться здесь.

«Зенит» предложил хавбеку «Валенсии» Гедешу 3-летний контракт на 2,2 млн евро в год (TMW)