Тренер «Фиорентины»: «Кокорин может быть основным форвардом. У него есть мастерство, но нужно забивать»

Главный тренер «Фиорентины» высказался о нападающем .

«Саша способен быть основным нападающим. У него есть мастерство, а сыгранность придет со временем. Он должен хорошо атаковать, действуя у ворот и опускаясь в глубину, а также находиться в районе 11-метровой отметки.

Но нападающие должны играть как нападающие, а именно – забивать», – сказал Итальяно.

В минувшем сезоне россиянин выходил на поле в 4 матчах Серии А. Статистику 30-летнего форварда можно изучить здесь.