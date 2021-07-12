Тренер «Фиорентины»: «Кокорин может быть основным форвардом. У него есть мастерство, но нужно забивать»

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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о нападающем Александре Кокорине.

«Саша способен быть основным нападающим. У него есть мастерство, а сыгранность придет со временем. Он должен хорошо атаковать, действуя у ворот и опускаясь в глубину, а также находиться в районе 11-метровой отметки.

Но нападающие должны играть как нападающие, а именно – забивать», – сказал Итальяно.

В минувшем сезоне россиянин выходил на поле в 4 матчах Серии А. Статистику 30-летнего форварда можно изучить здесь.

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