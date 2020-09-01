Президент «Урала»: «Я за лимит, потому что сборная объединяет нацию. От ее выступлений на международной арене зависит развитие футбола»

Президент высказался о лимите на легионеров в .

– Мне всегда хотелось играть своими футболистами. Приятно, когда собственные воспитанники побеждают, это не бразильцев натурализовывать. Да, Кураньи, Вальбуэна, Халк действительно приехали к нам из космоса, большие мастера. Но со временем смотрю: не мы до их уровня поднимаемся, а они опускаются до нашего.

– Считается, что клубы второй восьмерки, если отменить лимит, наберут дешевых иностранцев, чтобы своих не растить и комиссионные поделить. Опровергнете?

– Не согласен. Часто легионеры действительно подготовлены лучше. Мне, как руководителю, выгоднее взять из Замбии дешевого Чисамбу, чем менее умелого россиянина с большей зарплатой. Но я все равно за лимит, потому что сборная страны объединяет нацию. От того, как она выступает на международной арене, зависит развитие футбола. Мы обязаны готовить футболистов для сборной. Просто сейчас время такое – пауза между поколениями. Но молодые растут, потому что клубы по-другому стали к этому относиться.

Есть хорошие академии, ребята в них едут со всей страны. И заиграют, только подождать надо немножко. Талантливых мальчишек хватает, футбол у нас по-прежнему номер один. Дворовой куда-то пропал, скинулся бы каждый ТСЖ на дядьку-тренера, удалось бы вернуть детей на уличные площадки. Но остальное работает. А мы все тренера клянем, то он космос, то никакой, хотя надо всего дождаться нормального поколения, – сказал Иванов.