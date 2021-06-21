Зарема Салихова: «Джикия был на выход в плане Попова. Мне пришлось громко уйти из «Спартака», чтобы это пересмотрели»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Дмитрий Попов Томас Цорн Георгий Джикия Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов планировал прекратить сотрудничество с защитником Георгием Джикией.

«В трансферном плане Попова Джикия был на выход. Да-да, капитан в юбилейный год – непродление контракта.

Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы Попов был вынужден пересмотреть трансферный план. Повторить шокотерапию Цорна, когда ключевые игроки покинули клуб, мне не хотелось», – написала Салихова.

Срок действующего контракта Джикии со «Спартаком» истекает в 2022 году. Стороны пока не договорились о подписании нового соглашения.

Со статистикой 27-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья